Amerikalı mobilyacı, ahşap mobilya istiyor

Tüm mobilyacılar için önemli bir mobilya ihracat pazarı olan Amerika’nın toplam mobilya ithalatı 60 milyar dolar. Türkiye’nin bu ülkeye mobilya ihracatı ise 124 milyon dolarlık. Türk mobilya sektörü Amerika’ya ihracat hedef ise büyük 1 milyar dolar.

Bugün TurkishExporter’a gelen bir Amerikalı mobilya ithalatçısı 20’lik veya 40’lık konteyner dolusu ahşap mobilya almak istediğini yazdı. Sevkiyat dahil teklif bekleyen ve deneme sipariş olduğu tahmin edilen bu alıcı ile şu adres üzerinden temas kurabilirsiniz.

TurkishExporter kurumsal üyesi değilseniz bu ilanın detaylarını görmek için Forie mobil ihracat uygulaması indirebilir ve demo üyelik kredisi ile alıcı bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Amerika’da hazır mobilya ihracat müşterileri listesi

Potansiyel ihracat müşterileriniz bir tık kadar yakınsınız. Amerika’da faaliyet gösteren binlerce mobilya toptancısı, ithalatçı ve mobilya mağazalarını içeren şirketler listesini Forie Databank’tan indirebilir ve hemen yazışmalara başlayabilirsiniz.

İhracat pazar araştırması çalışmalarınızda önemli bir kaynak olacak bu bilgiler, sade ve anlaşılır bir formatta hem de güncel.

İhracat adres bankası olan Forie databankta “Excel” dosyası formatında listelenen ithalat şirketleri; firma adı, web adresi, e-mail adresi ve telefon numarası olarak sunuluyor.

TurkishExporter üyesi firmalar bu listelerden herhangi bir ilave ücret ödemeden yararlanabiliyor. Şayet bu ihracat platformuna üyeliğiniz yoksa Forie mobil ihracat uygulamasını indirip şirketinizi tanımladıktan sonra demo olarak sistemi test edebiliyorsunuz.