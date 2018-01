Amerikalı müşteri restoranlar için emaye kaplar satın alacak

15 Ocak 2018

Amerika’dan iletişime geçen bir müşteri, restoran zincirlerinde kullanmak üzere listesini verdiği emaye mutfak kapları için fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Enamel dishware ordering from USA for restaurants

I am looking to purchase enamel cookware (white with black trim) of the following:

Item Order Qty Type Shape Size

1 250 Tray Rectangle 9" x 7" x 1"

2 150 Raised Plate Round 12" w/10" Serve Surface

3 250 Bowl Curved Round 9"

4 250 Raised Plate Round 6"

5 100 Bowl Round 8"

6 100 Bowl Round 6"

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/381834_enamel-dishware-ordering-from-usa-for-restaurants

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact