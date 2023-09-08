Amerikan firma, Türkiye’den galeta unu alacak

Türkiye'nin ihracat potansiyeli her geçen gün artarken, TurkishExporter'da her gün milyonlarca dolarlık ihracat fırsatları yayınlanıyor. Bu fırsatları doğru bir şekilde gören ve işleyen ihracat uzmanları, müşteri ilişkilerini güçlendiriyor ve uzun vadeli iş birlikleri kuruyorlar. İşini bilen ihracat uzmanları ve dış ticaret firmaları sadece gelen talepleri karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda müşteri profiline bakarak diğer ihtiyaçları için harekete geçiyor.

Bugün bu gibi bir fırsata örnek olabilecek bir alım ilanı paylaşan TurkishExporter, Amerika'da geniş bir gıda yelpazesi sahip bir ithalatçının Türkiye'den galeta unu satın almak istediğini yazdı.

TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, Forie demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.