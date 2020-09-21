Anadolulu yaş sebze ve çiçekçiler havaalanlarında tartı krizi yaşıyor

21 Eylül 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, ihracatta tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması, kağıt nüshasına düşülen memur şerhlerinin de sistemde takip edilmesi amacıyla havaalanı gümrüklerinde ‘İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması’na başladı. Yeni uygulama ile birlikte yaş meyve-sebze ve kesme çiçek ihracatında doğrulanmış tartı krizi ortaya çıktığı belirtiliyor. Gümrük Müdürlüğü yetkilileri belgelerde ve konşimentoda belirtilen ihracata ait ürünlerin kilogram değerlerinin doğrulanmış tartı ile aynı olmasını istiyor. Görevliler ihracatçıdan ürünün eksik gelmesi halinde kilogram değerinin tamamlanmasını ya da fazla gelmesi durumunda ise alınmasını istiyor.

Bu durum ile havaalanlarındaki ihracatçıya zaman kaybına, uçakları kaçırmasına ve ihracatın da gerçekleşmemesine yol açtığı belirtiliyor. İhracatçılar, ürünlerini bir gün önceden hazırladıklarını, havaalanındaki gümrüklere gelinceye kadar geçen sürede bitkide su kaybı ve farklı deformeler olduğunu kaydederek, “Bu nedenle belge ve konşimento rakamlarında gösterilen değerle tartıdaki değer arasında eksi ya da artı farklılıklar oluşuyor” açıklamasını yapıyor.

Yaş meyve-sebze ürünleri ihracatçısı Savaş Titiz, “Bu tür ürünlerin ihracatında süreç uzadıkça ürünün bozulma ve çürüme ihtimali artıyor. Dolayısıyla müşteri, malın bedelini ödemek istemiyor. 24 Ağustos’tan bu yana müşteri şikayetleri ile birlikte ihracat yapmanın zorluklarını yaşıyoruz. Durum böyle devam ederse, ciddi döviz kaybına uğrayacağız” dedi.

“Belge ve tartıdaki değerde tolerans olmalı”



Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, “Doğrulanmış tartı uygulaması ile ihracatçının beyannamede belirttiği kilogramı yaş meyve sebze ve kesme çiçek ürünlerinde tutturmak çok zor. Bu konuda tolerans istiyoruz. İhracatçının art niyeti yok. Biz ihracatımızı hızlandırmak istiyoruz. Doğrulanmış tartı ile belge ve konşimentoda belirtilen değerlere çok yakın artı ya da eksi değer konulmalı. İhracatçıdan bire bir değer isteniyor. Bu uygulama ile günlük gelen siparişler yapılamıyor. İhracat zorlaşıyor” diye konuştu.