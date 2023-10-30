Angola, karbon çelik boru ithal edecek

Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter’a her gün onlarca alım ilanı gelmeye devam ediyor. İlanları takip eden Türk ihracatçı şirketler, yeni pazarlara açılıyorlar.

Bugün de Resmi dili Portekizce olan Afrika kıtasının güneybatısında yer alan Angola ülkesinden gıda sektöründe sağlıklı beslenme ürün gruplarıyla faaliyet gösteren firma, TurkishExporter sayfasına bir ilan bıraktı.

Alım ilanlarında Türkiye’den yüklü miktarda karbon çelik borus satın alacağını yazan ithalatçı firma en kısa sürede Türk firmalarından cevap beklediğini belirtti. İthalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.