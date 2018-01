Arjantinli ithalatçı elektrikli ev aletleri talep ediyor

29 Ocak 2018

Arjantin’de mukim büyük bir ev aletleri ithalatçısı, elektrikli süpürgeler ve küçük mutfak aletleri konusunda Türk üreticilerden katalog ve fiyat talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Home Appliances requested to export from Turkey to Argentina

Dear All,

I work at ***** facility in Argentina, the biggest home appliances importer.

At the moment I'm looking for Tukish manufacturers for:

- Vacuum cleaners

- blenders

- hand blenders

- hand mixers

Thank you in advance.

BR,

Mariano

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382443_home-appliances-requested-to-export-from-turkey-to-argentina

