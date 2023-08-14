Armatür sektöründen 2,3 milyar $'lık ihracat

Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 2'lik bir artışla 2 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşirken, temmuz ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 15,5 artışla 311 milyon dolara ulaştı. Yüzde 70'lerde kapasite kullanımının olduğu sektörde, ihracat birim fiyatı 5,73 dolardan 6,2 seviyesine yükseldi.

“İkinci yarı için daha temkinliyiz”

Sektörün temmuz ayında 43,1 milyon dolarla en çok ihracatı Almanya'ya gerçekleştirdiğini kaydeden ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, Rusya'nın 21,9 milyon dolarla ikinci sırada ve Irak'ın 15,9 milyon dolar ihracatla üçüncü sırada yer aldığını duyurdu. Turhan, geçtiğimiz yıl haziran ayına kıyasla ABD'ye ihracatın yüzde 48 artışla 10,9 milyon dolar olarak ciddi bir artış kaydettiğini belirtti.

2023’ün ikinci yarısına ilişkin öngörülerde daha temkinli olduklarını dile getiren Gökhan Turhan, "Ham madde ve enerji maliyetlerindeki artış ürünlere zam olarak yansıyor, ancak talepte bir artış olmadığı sürece ekonomik olarak dengeler yerini bulmayacaktır" dedi.