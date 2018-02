Arnavut firma su sayaç kutuları ithal edecek

15 Şubat 2018

Arnavutluk merkezli bir mühendislik ve müteahhitlik şirketi, kompozit plastik su sayaç kutuları ithal etmek istediklerini belirterek fiyat teklifleri talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Plastic Water Meter Boxes to export from Turkey to Albania

Hello.

I am Ardita *****, Engineer of **** company located in Tirana /Albania

Here below a short presentation of our company.

Mr. Mentor **** is director of the company **** Sh.p.k in

Tirana - Albania and company **** in Prishtina - Kosovo.

Our company is authorized of several water supply product manufacturers

for Albania and Kosovo, like:

1. FRIATEC AG - German manufacturer of PE / EF fittings;

2. ALIAXIS group - Utilities and Industry;

3. FRISCHHUT -German Manufacturer of DCI Fittings ,ect.

We are working in some projects here in Albania and Kosovo.

We were interested in composite, plastic water meter boxes.

We are looking forward to hearing from you.

All the best.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/383958_plastic-water-meter-boxes-to-export-from-turkey-to-albania

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.



Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact