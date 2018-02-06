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Arnavutluk firması pirinç fitting talep ediyor

Arnavutluk’ta mukim bir firma, toptan pirinç bağlantı malzemeleri (fittingler) satın almak istediğini belirterek fiyat teklifleri talep ettiklerini beyan etmiştir.

Arnavutluk firması pirinç fitting talep ediyor
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Arnavutluk’ta mukim bir firma, toptan pirinç bağlantı malzemeleri (fittingler) satın almak istediğini belirterek fiyat teklifleri talep ettiklerini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Brass Fittings to import from Turkey to Albania

Dear Sir/Madame
I'm Klajdi from **** Company in Albania
**** is a part of **** Group that is a big Albanian Company.
I have a request for brass fittings to make stock.
Please contact me to send my request.
Best Regards,
Klajdi

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382584_brass-fittings-to-import-from-turkey-to-albania

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact

Son dakika pirinç ihracat fitting pirinç bağlantı malzemeleri Arnavutluk

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