Arnavutluk firması pirinç fitting talep ediyor

06 Şubat 2018

Arnavutluk’ta mukim bir firma, toptan pirinç bağlantı malzemeleri (fittingler) satın almak istediğini belirterek fiyat teklifleri talep ettiklerini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Brass Fittings to import from Turkey to Albania

Dear Sir/Madame

I'm Klajdi from **** Company in Albania

**** is a part of **** Group that is a big Albanian Company.

I have a request for brass fittings to make stock.

Please contact me to send my request.

Best Regards,

Klajdi

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382584_brass-fittings-to-import-from-turkey-to-albania

