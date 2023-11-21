Arnavutluk, internet kablosu ithal edecek

Türkiye ile ilişkileri zamanla ivme kazanan Arnavutluk, son yıllarda Türk ihracatçılar için önemli bir destinasyon haline geldi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Arnavutluk'un toplam ithalatı 8.4 milyar dolar seviyesindeyken, Türkiye'nin Arnavutluk'a olan ihracatı yüzde 25'lik artışla 990 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu yıl ise bu rakamın en az 1.2 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu olumlu gelişmelerle birlikte Arnavutluk'un ekonomik potansiyeli, lojistik avantajları ve Türkiye ile olan ticari ilişkilerin artması, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelecekte daha da güçleneceğini ortaya koyuyor.

Arnavutluk’tan Türk ihracatçılara fırsat kapıda

Güçlü ekonomik büyüme, dinamik nüfus yapısı, rekabetçi operasyonel maliyetler ve coğrafi avantajları ile Türk ihracatçılar için çekici bir pazar haline gelen Arnavutluk, Türkiye’ye yeni bir kapı araladı. Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da aralanan bu kapıyla, Arnavutluk’tan ilan veren bir ithalatçı, Türk üreticilerden internet kablosu satın alacağını duyurdu.

İthalatçının yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ilan detaylarına ulaşabilirler.