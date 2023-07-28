Asansör, uzak coğrafyalara ihracatla büyüyecek

Dünya toplam ihracatının 6,5 milyar dolar olduğu sektörde; Çin 1,6 milyar dünya listesinin başında yer alıyor. Onu takip eden ülkeler ise yakın coğrafyadan dört Avrupalı ülke: İspanya, İtalya, Almanya ve Hollanda. Slovakya, Amerika ve İsveç sonra ise Türkiye ilk 10'un içerisinde.

Asansör Sanayimiz Uzak Ülkelere Yönelmeli

Yukarıda yer alan veriler, GTIP 842810 numaralı harmonize sisteminde komple asansör sektörü ihracat rakamlarıdır. Komple asansör ihracatında Türkiye, 2 bin km ortalama uzaklıkta coğrafyaya daha çok ihracata yaparken; Çin 6110 Km ortalamasında çalışıyor. Türkiye asansör sanayinin büyümesi, uzak ülkelere yönelmekle gerçekleşecek.



Sektörde en büyük ihracat müşterimiz Rusya Federasyonu onu Cezayir, İsrail, Irak ve Ukrayna takip ediyor. Gürcistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan ilk onda en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında.

843131 GTİP kod numarası ile asansör, yürüyen merdivenler ve kaldırma üniteleri yedek parça, alanında da dünyada iddialıyız ve 8. sıradayız. Asansör yan sanayi ihracatında önümüzde yer alan rakipleri geçme olasılığımız daha yüksek. Asansör sektörüne özel hazırlanacak müşteri listelerine ulaşmak için hemen sizde başvuru yapabilirsiniz.

TurkishExporter’da Asansör Sektörünü Öne Çıkaracağız

TurkishExporter Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Dikici, Türkiye ihracatının güçlü sektörler için özel çalışma içerisinde olduklarını bildirerek, bunlardan bir tanesi asansör olduğunu söyledi.

Dikici " Ülke ihracatında en iyi olduğumuz ve büyümede önü açık 50 tane sektör seçtik. Bu sektörlerle ilgili üyelerimize özel destekler sağlayacak ve adeta haydi şu ülkelerde şu adreslere yoğunlaşın diye ihracat pazar araştırması dosyaları hazırlayacağız. Bunlardan bir tanesi de asansör sektörü olacak. Sektörü ve firmaları yakından izliyoruz ana sanayide 10, yan sanayide 15 firma için özel ticari istihbarat desteği sağlayacak ve onlarla birlikte adeta sahada olacağız. Öncelikle rakip zayıf ülkelerin pazarlarında müşterilerimize yeni müşteriler bulacak sonrasında da uzak coğrafyalarda ülkemizin önünü açacağız."