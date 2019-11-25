ASHİB, Güney Amerika’dan 200 anlaşmayla döndü

25 Kasım 2019

Akdenizli ihracatçılar Güney Amerika pazarına girmek için Venezuela ve Kolombiya’nın kapısını çaldı. Venezuela’da devletin en üst kademesinde görüşmelerde bulunan Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) heyeti, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile biraraya geldi. Maduro, “Size buradaki kapılar açık. Her türlü işbirliğine varız” dedi.

ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz da "Venezuela'da bakan ve müsteşar düzeyindeki temaslarımızın ardından, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bizleri kabul etti. Çok sıcak bir karşılama yaptı. Bakanlarına ‘Ülkemizin ne ihtiyacı varsa öncelikle Türkiye’den karşılayacaksınız’ talimatını verdi” diye konuştu. ASHİB heyeti, 200’ü aşkın Latin Amerikalı firmayla makarna, bakliyat, un, pirinç, peynir, konserve, meyve suyu, zeytin, zeytinyağı, ayçiçek yağı, elma, nar, çikolata, şekerleme, sos, bisküvi gibi ürünlerde önemli ihracat anlaşmaları imzaladı. Birliğin hedefi Ortadoğu pazarına alternatif olarak Latin Amerika’daki payını büyütmek.

Bu kapsamda ASHİB, Latin Amerika ülkelerine gelecek 5 yılda 2 milyar dolarlık ihracat hedefi koymuş durumda. Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), Güney Amerika pazarına girmek amacıyla Venezuela ve Kolombiya’ya çıkarma yaptı. ASHİB sektörel gıda ticaret heyeti, 200’ü aşkın firmayla ihracat anlaşmaları imzaladı.

11 firmadan 18 ihracatçının katılımıyla oluşturulan Sektörel Gıda Ticaret Heyeti’nin, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro başta olmak üzere her iki ülkede verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Maduro’nun “Size buradaki kapılar açık. Her türlü işbirliğine varız” deyip, bakanlarına da ‘Ülkemizin ne ihtiyacı varsa öncelikle Türkiye’den karşılayacaksınız” talimatı verdiğini söyledi. Latin Amerika ülkelerine ihracatta önümüzdeki 5 yılda 2 milyar dolar hedef koyduklarını belirten Yamanyılmaz “Bu hedefe ulaşma konusunda devletimizin yol açıcı desteklerini bekliyoruz” dedi.

Maduro’dan Bakanlarına “Türkiye’den Alın” talimatı

Venezuela ve Kolombiya’da görev yapan Türk Büyükelçiler ile diplomatların ASHİB heyetinin başarılı görüşmeler yapması için büyük gayret gösterdiğini kaydeden Yamanyılmaz, “Venezuella Kabinesi'ndeki bakanların tamamına yakını bu görüşmede hazır bulundu. Bir saati aşkın toplantıda Türkiye ile karşılıklı ticareti konuştuk. Özellikle sanayi ve tarım ürünleri ortak komiteler kurup, teknik destek sağlanması konusunda talepleri oldu. Petrol, altın, boksit, alüminyum, bakır madenleri açısından zengin rezervlere sahip bir ülke olan Venezuela’da yerinde üretim yapmak için Türk firmalarını yatırıma davet etti. Gıdanın yanında demir çelik ve tekstil sektörü başta olmak üzere tüm sektörler için büyük potansiyel barındıran bir ülke olduğunu anlattı. Sayın Maduro’nun “Size buradaki kapılar açık. Her türlü işbirliğine varız” deyip, bakanlarına da ‘Ülkemizin ne ihtiyacı varsa öncelikle Türkiye’den karşılayacaksınız’ şeklindeki talimatları bizleri ziyadesiyle memnun etti” dedi.

“Talep çok yüksek, liman ve depo sıkıntısı bulunmuyor”

Venezuela’nın Karakas ve Kolombiya’nın Bogota kentlerinde 200’ü aşkın toptan gıda ithalatı yapan firmadan bine yakın iş insanı ile görüşmeler yaptıklarını, aktaran Yamanyılmaz, “30 milyon nüfuslu Venezuela ve 55 milyon nüfusa sahip Kolombiya’yı Güney Amerika’ya ihracat açılımımızda sıçrama tahtası olarak görüyoruz. Venezuela’ya 120 milyon dolar civarında bir ihracatımız var, bunun 72 milyon dolarını gıda ürünlerini oluşturuyor. Kolombiya’da Corabastos Gıda Dağıtımcıları Birliği yöneticileri, ülkeye girecek her türlü ürün ve malın dağıtımında yardım sözü verdi. Bu ülkelerdeki gıda tedarikçileri ürünlerimizi kaliteli olması ve rekabetçi fiyatlarımızdan dolayı tercih etti. Venezuela, Güney Amerika’nın Avrupa’ya en yakın noktasında, liman ve depo sıkıntısı bulunmuyor. Hedefimiz ilk 5 yılda Venezuela üzerinden Güney Amerika’ya ve kıtanın ortalarındaki ülkelere 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmektir. Venezuela ve Kolombiya’nın Amerika kıtasındaki gümrük birliğine dahil olması sebebiyle bu ülkeler üzerinden tüm Amerika pazarlarında etkili olacağımızı düşünüyoruz. Ziyaret ettiğimiz iki ülkeyle ivedilikle serbest ticaret anlaşmalarının yapılmasını bekliyoruz. Bu sağlanırsa, daha rekabetçi fiyatlar verebiliriz ve bu pazarlarda çok daha etkili olabiliriz.”