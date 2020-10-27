Atlas Dunnage Ambalaj'dan 30 ülkeye lojistik hava yastığı ihracatı

27 Ekim 2020

Atlas Dunnage Ambalaj, Amasya'nın Merzifon ilçesinde ürettiği ve taşımacılıkta kullanılan hava yastıklarının tamamına yakınını başta ABD olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Atlas Dunnage Ambalaj fabrika müdürü Ertan Tandıroğlu, firmalarının Deniz, demir yolu veya kara taşımacılığında hassas yüklerin zarar görmesini engellemek amacıyla üretilen hava yastıklarını imal etmek üzere 2015'te kurulduğunu anımsattı.

Bugün Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 11 bin 700 metrekarelik alanda faaliyetlerine devam ettklerini aktaran Tandıroğlu, 320 çalışan ile ürettikleri ürünlerin yüzde 99'unu ihraç ettiklerine dikkat çekti. Bu ürünlerin yüzde 70'i Amerika'ya, diğer bölümü ise başta Avrupa olmak üzere 30'dan fazla ülkeye gönderdiklerini açıklayan Tandıroğlu, geçen yıl 12 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdikleri, bu yıla dair hedeflerinin ise 15 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Hedef, dünyanın önemli üreticileri arasına girmek

Üretimlerinin tamamen hava yastığı üzerine olduğunu, dünyada önemli üreticiler arasına girmeyi hedeflediklerini söyleyen Ertan Tandıroğlu, "Yenilikçi teknoloji ve kalite odaklı üretimle hava yastıkları üretiyoruz. Lojistikte kullanılan hava yastıklarını üretiyoruz. Üretimimizin tamamına yakını ihracata gidiyor. Pandemiden dolayı sıkıntılı bir süreç ancak üretime hakim olduğumuz için çok zorlanmıyoruz." dedi.

Firmalarının geride kalan 5 yılda önemli mesafe katettiğini ama önlerinde uzun bir yol bulunduğunu dile getiren Tandıroğlu, "Hayallerimiz var. Hem kurumsallaşma hem de Türkiye'nin ihracatında yer alma adına önümüzde ciddi bir mesafe var. 2015'ten bu yana Amasya'da vergi listesinde ilk 3'e giriyoruz ve bundan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Tandıroğlu, her yıl ihracat rakamlarını artırmaya, farklı ülkelere ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Pandemi sürecinde üretimi hiç durdurmadık, Amerika'da bize ait olan pazarlama şirketimiz epeyce mesafe aldı. Amerika'nın ciddi şirketleriyle önemli anlaşmalar yaptık. Buna bağlı olarak ciddi üretim ve istihdam artışı oldu. Yeni projelerimiz var, kapasitemizi ve üretimimizi daha da artıracağız. Üretim yaptığımız pazar, büyük bir pazar. Kalite ve müşteri memnuniyeti anlamında ödün vermememiz tercih edilmemize neden oluyor."

Kaynak: AA