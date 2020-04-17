'Avrupa toparlanana kadar Singapur, G. Kore ve Çin’e ihracatı artıracağız'

17 Nisan 2020

ANKARA - DÜNYA

Makina, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Savunma, İklimlendirme, Gemi, Yat Sektörleri İhracatçı Birlik Başkanları ile videokonferans yoluyla görüşen Bakan Pekcan, ihracata yönelik değerlendirmede bulundu.



Türkiye’nin 2019 yılı ihracatını yüzde 2.2 ile en çok artıran 7’nci ülke olduğuna dikkat çeken Bakan Pekcan, “Ocak-şubat döneminde artış yüzde 4’ün üzerindeydi. Mart ayında pandeminin etkisiyle yüzde 17.8 düşüş görüldü ancak böyle bir dönemde 13.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek de büyük başarı” dedi.



Ticaret müşavirleriyle her gün görüştüklerinin altını çizen Pekcan; Singapur, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerin artık pandeminin olumsuz etkisinden çıkarak toparlandığı yönünde izlenim edindiklerini bildirdi. İhracatın yüzde 55’inin Avrupa ülkelerine yapıldığını bildiren Ruhsar Pekcan, “Avrupa toparlanana kadar, bu ülkelere odaklanarak ihracatımızı nasıl arttırabiliriz, neler yapabiliriz bunun üzerinde çalışmalıyız. Bu doğrultuda sektörle müşterek çalışmalarımız son derece önem taşıyor. Almanya, Avusturya gibi ülkeler de artık ekonomiyi canlandırmak üzere harekete geçtiler. Bizler de sektörlerimizle beraber nasıl hızlı bir trend ile tekrar ihracat artışına gireriz, neler yapmamız lazım, bu konular üzerine odaklanmalıyız” diye konuştu.

Ruhsar Pekcan, ayrıca sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetlerini aktifleştirme yönünde çalışmalar yaptıklarını belirtti.