Avustralya, közlenmiş sebze alacak

290,11 milyar dolarlık ithalat hacmiyle Avustralya’ya Türkiye, 895,09 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye, ülkenin ithalatçı ülkeleri arasında 37.sırada. Türkiye’nin, Avustralya'ya başlıca ihraç ürünleri; Makine, mekanik cihazlar, kara taşıtları, sebze-meyve, demir-çelik, plastik ve mamulleridir.

Avustralya’da gıda sektöründe hizmet veren ithalat firması, Türkiye’den teneke kutularda ızgara edilmiş sebze almak istediklerini TurkishExporter’a yazdı. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve ithalatçı firmanın iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie destek uzmanları ile iletişime geçebilir.