Avustralya’dan büyük tedarik: Alüminyum profil

290,11 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 24.büyük ithalatçı ülkesi Avustralya’dan bir alım ilanı bugün TurkishExporter sayfasında yayınlandı.

Pencere işleme endüstrisinde pencere, kapı ve sineklik ürün gruplarıyla hizmet veren Avustralya merkezli firma, ilanlarında Türkiye’den yüksek siparişlerle alüminyum pencere profili ithalatı gerçekleştirmek istediğini yazdı. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve ilgili firmanın iletişim bilgilerini görmek isteyen şirketler, Forie’de demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve firma ile iletişime geçebilirler.

Avustralya’ya kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracatçıları, Avustralya pazarına adım atmak için yeni bir ticari kaynak olan "Forie Databank" ile tanışıyor. Bu platform, "Forie Databank" adı altında yayına başladı ve ihracatçılara önemli bir kaynak sunuyor. İstediğiniz sektördeki Avustralya’daki ithalatçılar, toptancılar ve mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz: Forie Databank -Avustralya.

Eğer bu kaynakta aradığınız sektör verileri henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter/Forie kurumsal müşteri temsilcileri sizlere yardımcı olacaktır. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyesiyseniz, GTIP/HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de isteyebilirsiniz.

GTİP Kodu 761010 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 761010 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 761010- Kapılar, pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri ile kapı eşikleri. Bir üst kategorisi GTİP Kodu: 7610- Alüminyum inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış alüminyum saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri.