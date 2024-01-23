Avustralya’dan Türk üreticilere çağrı: Termal kumaş satın alacağız

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olurken, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor

Bu kapsamda Avustralya’da maden ve taşımacılık endüstrileri için geniş bir güvenlik ekipmanı yelpazesine sahip olan ithalatçı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter aracılığıyla Türk kumaş üreticilerine bir ihracat kapısı araladı. Yayınlanan ithalat ilanıyla Türkiye’den termal kumaş satın alacağını belirten firma, ilgili üreticilerle iletişime geçmeyi bekliyor.

Avustralyalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Kumaş ithalatçısı şirketler listesine hemen ulaşın

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki kumaş ithalatçısı şirketlerin listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.