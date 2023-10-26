Avusturalya, dondurulmuş tavuk parçaları ithal edecek

Bugün, dünyanın yüzölçümü açısından en geniş altıncı ülkesi olan Avustralya'dan bir firma, Türk gıda sektörüne ve ihracatçılarına yönelik bir alım talebini Türkiye'nin önde gelen B2B e-ihracat platformu olan TurkishExporter'a iletti.

Türkiye’den tavuk parçaları satın almak istediğini yazan Avustralya merkezli firma, ithalat, ihracat ve lojistik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Firmanın web sitesinde ABD, Kanada, Güney Amerika, İngiltere, Avrupa, Orta Doğu, Rusya ve Sri Lanka gibi ülkelerde de hizmet verdiği belirtilmektedir.

TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, bu ilana ücretsiz ulaşmak için Forie’de demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.