Avusturya, yünlü kumaş üreten tedarikçi arıyor

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Turkishexporter, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olurken, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. TurkishExporter’a gelen sayısız taleplerden biri de bugün Avusturya’dan oldu. Avusturya’da bebek ürünlerine dair çok kapsamlı bir üretim yapan firma, B2B platformu TurkishExporter’da yayınladıkları ilanla Türkiye’den GOTS sertifikalı merinos yün ithal edeceklerini duyurdu.

Avusturyalı e-ticaret firmasının yayınladığı ihracat fırsatını görmek üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Avusturya ekonomisi için önemli bir büyüme pazarı

Avrupa ve Asya‘nın kesişme noktasındaki coğrafi konumu ve hareketli iş sektörleri, Türkiye'yi önemli bir ticaret merkezi olarak öne çıkarmıştır. Son yıllarda ise Türkiye sürekli ekonomik büyüme kaydetmiş ve Avusturyalı şirketlere, özellikle inşaat ve altyapı, ambalaj, motorlu taşıt, turizm (kayak sektörü), tekstil ve yenilenebilir enerji sektörlerinde birçok fırsat sunmuştur. Dolayısıyla ikili ilişkilerin önemli bir unsurunu çok sağlam bir ekonomik iş birliği oluşturmuştur. Avusturya’nın 2005-2022 döneminde Türkiye’deki yatırımları 10 milyar 943 milyon dolara ulaşmış, aynı dönemde Türkiye’de yerleşik kişilerin Avusturya’ya yatırımları ise 680 milyon dolar olmuştur.