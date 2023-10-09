Avusturya’dan büyük alım: tek kullanımlık ambalaj ürünleri

Biyolojik kaynaklardan elde edilen biyokraft, plastik yerine kullanılabilen bir malzeme. Bu ürün grubunda toptancı Avusturya merkezli firmadan, e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı bırakıldı. İlanlarında yemek dağıtımı için tek kullanımlık kase ithal etmek istediğini söyleyen Avusturya merkezli firma, Türk ambalaj fabrikalarıyla görüşmek istiyor. Hali hazırda ürünleri Çin’den tedarik ettiğini, fakat bundan sonra Türk üreticilerle çalışmak istediğini söyleyen bu tedarikçi Avusturya firması ile iletişime geçmek isteyen Türk ambalaj üreticileri, Forie’de demo hesap açarak firma ile görüşme başlatabilirler.

Avusturya ihracat pazar araştırması

Avusturya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de “Forie Databank” adıyla yayına girdi. Bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmette. Sektör fark etmeksizin Avusturya’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektörde veriler henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında yine ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 4823 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 4823 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 4823- Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş); kağıt kağıt, karton, selüloz vatka veya selüloz liflerden diğer eşya. Bir üst kategorisi GTİP Kodu: 48- Kağıt veya karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya.