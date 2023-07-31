Avusturyalı firma, ambalaj için Türk üreticiler arıyor

Avusturya'da toptancı olan ve konaklama sektörüne hitap eden şirket Türkiye'den tek kullanımlık gıda ambalajları istiyor.

Ambalaj sektörü ihracat alım taleplerinin yoğun olarak ilana çıktığı TurkishExporter'da bu ilana ulaşmak için demo üyelik yapabilirsiniz.

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Avusturya 29. büyük ithalatçı ülke

231 milyar dolarlık ithalat rakamı dünyanın en büyük 29. ithalatçı ülkesi olan Avusturya, Türk ihracatçılarının geride kaldığı bir ülke. Avusturya'nın en çok ithalat yaptığı listede 18. sırada olan Türkiye bu pazara adeta keşfedilmemiş pazar gibi özel çalışmalar yapabilir.

İthalatta yakın ve çevre ülkeleri tercih eden Avusturya ithalatçısına uzaklık ortalaması ise 1567 km. Avusturya, 88 milyar dolar ile en çok Almanya'dan ithalat yaparken onu İtalya, Çekya, Hollanda ve İsviçre izliyor.