Azerbaycan, dizel jeneratör üreticileri arıyor

Azerbaycan’ın Bakü şehrinde 2014 yılından beri lojistik, ekipman kiralama ve depolama konularında çözüm tedarikçisi olan bir firma, teknoloji, ulaştırma, ticaret, sanayi ve enerji sektörlerinde de deneyim kazanmaya devam ediyor. Şimdi ise Türkiye pazarına girmeyi isteyen bu firma, dizel jeneratör temini için Türkiye’den tedarikçiler arıyor.

Lojistik sektöründe kapsamlı bir faaliyet gösteren bu firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Tek tıkla Azerbaycan pazarını keşfedin

Azerbaycan’a ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Çelik profil, gıda takviyeleri, kırtasiye ürünleri, konserve sebze, meyve suyu ve daha birçok sektördeki ürün gruplarının pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Azerbaycan’daki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.