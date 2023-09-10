Azerbaycan firması, Türkiye’den turşu ithal etmek istiyor

Türkçe konuşulan ve resmi dili Türkçe olan ülkeler arasında Türkiye ve Azerbaycan öne çıkarken, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi ülkelerdeki dil benzerliği ihracatçı firmalar için büyük avantajlar sunar.

Ayrıca, Tacikistan, Özbekistan, Moğolistan ve Balkan ülkeleri gibi bölgelerde de Türkçe'nin anlaşılabilir olması, kolay bir şekilde iş yapılabilir pazarlar olarak görülebilir.

Azerbaycan’da büyük içecek markaların resmi satıcısı ve ithalatçısı olan firma, Türkiye’den turşu satın almak için ithalatçıların tercihi olan e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bıraktı.

Bu ithalat firması ile iletişime geçmek isteyen şirketler Forie’de demo hesap açmak suretiyle ithalatçı ile görüşme imkanına sahipler olacaklar.