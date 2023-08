Azerbaycan’a fiberoptik kablo

Türkiye, Azerbaycan ilişkileri; politikadan ekonomiye her alanda hızla yükseliyor. Bu ticarete ve ihracat ilişiklerimize yansıyor.

Bugün TurkishExporter’da bugün yer alan bir kablo ithalatı alım ilanında Azerbaycan şirketi acil kodu talebini şöyle bildirdi: “ Bize bir proje icin Fiber Optik Cable lazım- Lengths – 18.4 km. - 24 core FO SM cable, armored, with dielectric rod.- For laying in soil of all groups and river crossings.- Delivery address – Azerbaijan, Nakhchivan, Sadarak distr. Deadline bu haftasonuna kadar. Cumaya kadar herhangi bir feedback alırsak, minnetdar oluruz “

