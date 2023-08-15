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Azerbaycan’a fiberoptik kablo

Azerbaycan firması, Türkiye’den fiberoptik kablo talep ediyor. İvedi alım olduğunu bildiren Azeri firma tekliflere hızlı cevap verecek.

Haber Merkezi
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Türkiye, Azerbaycan ilişkileri; politikadan ekonomiye her alanda hızla yükseliyor. Bu ticarete ve ihracat ilişiklerimize yansıyor.

Bugün TurkishExporter’da bugün yer alan bir kablo ithalatı alım ilanında  Azerbaycan şirketi acil kodu talebini şöyle bildirdi: “ Bize bir proje icin Fiber Optik Cable lazım- Lengths – 18.4 km. - 24 core FO SM cable, armored, with dielectric rod.- For laying in soil of all groups and river crossings.- Delivery address – Azerbaijan, Nakhchivan, Sadarak distr. Deadline bu haftasonuna kadar. Cumaya kadar herhangi bir feedback alırsak, minnetdar oluruz “

Bu ilanda yer alan ithalatçı Azerbaycan’a firmasına erişim için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız ya da Forie ihracat platformunda demo üyelik açmanız gerekiyor. İlanın özet İngilizce metni için bakınız.