BAE, avize ve lamba almak istiyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olarak bilinen Orta Doğu ülkesi BAE, Arap Yarımadası’nda yer alan ve yedi emirlikten oluşan bir federasyondur. BAE’de devam eden büyük inşaat projeleri için ithalatçı firmalar, Türkiye’den kaliteli ve uygun fiyatlı malzemeler talep ediyor. Bu malzemeler arasında inşaat ve yapı malzemelerinin yanı sıra, halı ve mobilya gibi dekorasyon ürünleri de bulunuyor.

Bugün de elektrik ve elektronik sektöründe yer alan aydınlatma ürünlerinin bir alt kalemi olan lamba ve avize çeşitleri almak üzere TurkishExporter ilan bırakan BAE merkezli firma, Türkiye’den üretici şirketlerden teklif almak ve sipariş vermek istiyor.

İlandaki firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

İhracatçılara hazır aydınlatma sistemleri ve lambalar ihracat müşterileri

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Şirket, yenilikçi ve etkili izotermal çözümler sunarak, hafif ticari araçların iç mekanını ideal sıcaklıkta tutma konusunda lider konumda bulunmaktadır.