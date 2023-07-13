BAE firması, Türk malı süt ürünleriyle ilgileniyor

2011 yılından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de gıda ticareti faaliyetleri yapan ithalat ve ihracat firması süt ürünleri için Türkiye'den teklif almak istiyor.

BAE firması, Türkiye pazarına giriş yapmak istiyor. Firma ihracat platformu Forie’de yayınladığı ilanda süt ve krema çeşitleri için fiyat teklifi beklediğini belirtti.

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107,8 milyar dolar ihracat

Dünya Ticaret Örgütü’nün sektörel bazda yıllık olarak hazırladığı verilere göre 2022 yılında toplam 107,8 milyar dolarlık süt ürünleri, yumurta ve tabii bal ihracatı yapıldı. Söz konusu sektörde en çok ihracat yapan ülke 13,3 milyar dolarla Yeni Zelanda oldu.

Türkiye, 2022 yılı içerisinde 974 milyon dolar ihracat yaptı. Sektörün geçtiğimiz yıl yaptığı ihracat listesinin zirvesinde 161 milyon dolarla BAE yer aldı.

Türkiye 2. sırada yer alıyor

BAE, süt ürünleri kategorisinde toplam 1,1 milyar dolarlık ithalat yaptı. Türkiye BAE’nin sektörel bazda hazırlanan ithalat listesinde ikinci sırada yer aldı.