BAE firması, Türkiye’den lavaş alacak

Lavaş; genellikle mayalı, geleneksel olarak tandırda veya tavada pişirilen Güney Kafkasya, Batı Asya ve Hazar Denizi'ni çevreleyen bölgelerin mutfaklarında yaygın olan ince bir yassı ekmek olarak bilinir. Azerbaycan, İran ve Türkiye'de yaygın tüketilir.

Son yıllarda Türk mutfağının dünya ülkelerine yayılmasının ardından ülkemize sıkça lavaş alım talebi gelmeye başladı. TurkishExporter ihracat platformunda da sıkça istenen bir ürün olan lavaşa bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir talep geldi.



Üretici aradığını ve yüksek miktarlarda ürün alacağını yazan bu ithalat firması ile Forie ihracat platformuna demo üyelik gerçekleştirerek görüşmek mümkün. Demo üyelere sağlanan bu hakkı şimdi başlatabilirsiniz.