BAE, mikrofiber bez ithal edecek

Mikrofiber araba bezleri, araç temizliğinde ve bakımında oldukça pratik ve kullanışlı. Bu ürün grubuyla ilgili bir alım ilanı bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nden e-ihracat platformu TurkishExporter’a geldi. BAE’de mikrofiber bez ürün grubunun satışını yapan e-ticaret firması, Türkiye’den araçlarda kullanılmak üzere mikrofiber bez ithal etmek istediğini yazdı. İlandaki firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında demo hesap açmanız gerekiyor.

Temizlik ürünleri sektöründe ithalatçı listeleri

Türkiye'de temizlik ürünleri – temizlik bezleri sektöründe/ürün grubunda üretim ve ihracat yapan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatınızı artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz. Bu kaynak, temizlik ürünü/temizlik bezi ithalatçısı firmaları içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. “Forie Databank”, 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeren bu ithalatçı şirketlerin adreslerini sunuyor.

Sektörünüzdeki veriler Forie kaynağında henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesi iseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 630710 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 630710 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 630710- Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri.