BAE, Türkiye’den gazlı ocak talep ediyor

Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye’nin Körfez Bölgesindeki en büyük ticaret partneri konumunda yer alıyor. Müteahhitlikten, gastronomiye ve lojistiğe; finanstan, sağlığa, eğitime ve turizme çeşitli hizmet sektörlerinde küresel anlamda markalaşmış pek çok Türk firması Birleşik Arap Emirlikleri’nde başarılı işlere imza atmaya devam ediyor.

Türkiye ile ticaret hacmini daha da arttırmayı hedefleyen BAE’den bugün Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a gazlı ocak alım ilanı geldi.

1993 yılından bu yana geniş ev aletleri ürün yelpazesiyle hizmet veren BAE firması 60x60 gazlı ocak ithalatı için Türkiye’den tedarikçiler arıyor. Uzun yıllara dayanan sektör deneyimiyle yerel, bölgesel ve ülke çapındaki pazarlarda başarılar elde eden firma, Türkiye'deki ihracatçılardan ürünler hakkında bilgi ve fiyat teklifi bekliyor.

İlgilenen ihracatçılar, Forie'de demo hesap oluşturarak Macaristanlı ithalatçı ile iletişime geçebilir ve detaylı bilgilere erişebilirler.

BAE’den ithalat şirketler listesi

BAE’ye hiç seyahat etmeden bu ülkeden nasıl ihracat müşterileri bulursunuz? Bu sorunun çok basit. Şimdi Forie DataBank’ı ziyaret edin ve onlarca sektördeki ithalatçı şirketler listesi içeren dosyaları inceleyin. Hemen ihracat görüşmelerine başlayabileceğiniz bu ithalatçı adreslerinin tamam 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeriyor.