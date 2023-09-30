BAE, yarı treyler ithal edecek

248,41 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 26. büyük ithalat ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir alım talebi bugün TurkishExporter’da yayınlandı.

Birçok farklı sektörde, çok sayıda şirkete ve personele petrol sahası ve doğalgaz ekipmanları, tarım makineleri ve ekipmanları, elektronik aletler gibi hizmetler sunan BAE merkezli firma, Türkiye’den LPG’li yarı treyler ithal edeceğini söyledi. Talebin detaylarında ürün özelliklerine değinen firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.

Otomotiv-tanker/treyler sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Otomotiv-tanker/treyler sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Her gün yeni ülke bilgilerinin eklendiği otomotiv-tanker/treyeler sektöründeki firmalarının ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Birçok ürün kalemlerindeki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 8716 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 8716 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 8716 – Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları