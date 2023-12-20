BAE, züccaciye ve porselen yemek takımı

Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye’nin Körfez Bölgesindeki en büyük ticaret partneri konumunda yer alıyor. Müteahhitlikten, gastronomiye ve lojistiğe; finanstan, sağlığa, eğitime ve turizme çeşitli hizmet sektörlerinde küresel anlamda markalaşmış pek çok Türk firması Birleşik Arap Emirlikleri’nde başarılı işlere imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye ile ticaret hacmini daha da arttırmayı hedefleyen BAE’den bugün Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat ilanı geldi. Otel tedariki konusunda faaliyet gösteren BAE firması, Türk üreticilerden züccaciye ve porselen yemek takımı satın alacağını belirtti.

BAE’den yazan firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden ithalatçı firmaya doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

BAE pazarına giriş yapmak ister misiniz?

BAE pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin BAE’de yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.