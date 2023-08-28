Bahreyn, çatı kaplama levha ve yağmur olukları alacak

Son günlerde yoğunlaşan Bahreyn ithalatçı şirket taleplerine bugün bir yenisi eklendi.

Bahreyn ve Suudi Arabistan’da 2017 yılından bu yana faal olan ve çok çeşitli yapı taahhüt hizmetleri veren müteahhitlik firması, ithalat ilan özet detayında verilen tüm çatı kaplaması ürünleri Türkiye’den tedarik edecek.

Bu Bahreynli firma ile iletişime geçmek isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan sayfasından alıcıya yazabilir.

Daha önce Forie ve TurkishExporter’da hiç üyelik yapmamış çatı kaplama ürünleri üreten ve satan firmalar ise onaylanmış basic demo üyelik hakları ile firma bilgilerine ulaşabilirler.