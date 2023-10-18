Bahreyn, kedi kumu torbası ithal edecek

5 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 96. ithalat ülkesi olan Bahreyn’den bugün TurkishExporter’a bir alım ilanı geldi. İnşaat sektöründe sayısız projeye imza atan ve farklı sektörlerde ithalat alanında faaliyet gösteren Bahreyn merkezli firma, ilanlarında kedi kumu torbası ithal etmek istediklerini söyledi.

Türk plastik ambalaj ve evcil hayvan malzemeleri üreticileriyle görüşmek istediğini söyleyen Bahreynli ithalatçı firmanın alım ilanına teklif sunabilmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında ücretsiz bir üyelik açmanız gerekiyor.

Plastik ambalaj sektöründe hazır ihracat müşterileri

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