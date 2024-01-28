Bahreyn, Türkiye’de üretilen el çantalarını ithal edecek

Bahreyn, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen'den oluşan Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat, 2023 yılında 26,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte bugün Bahreyn’den Türkiye’ye bir ihracat kapısı aralandı. Bu kapsamda dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakan Bahreynli bir firma, Türkiye’den el çantaları ithal edeceğini belirtti.

Bahreynli ithalatçıyla iletişim kurmak için Forie ihracat uygulamasını indirip basic hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine hemen ulaşabilirler.

Hazır giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de hazır giyim üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie DataBank”ı ziyaret etmelisiniz.

Bu kaynak, binlerce hazır giyim ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Hazır giyim sektöründe çanta ihracatı yapıyor ve ithalatçı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri şimdi Forie Databank’ta.