Bahreynli toptancı tencere setleri ithal edecek

15 Aralık 2017

Bahreynli bir ithalatçı toptancı firma, ev tipi tencere ve tava çeşitleri ile ev gereçleri ithal etmek istediklerini belirterek Türk tedarikçilerden katalog ve fiyat talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sir,

We are importers and distributors of household and cookware items in Bahrain market, and interested in cookware products.

Please reply with your e-catalogue to enable us prepare our requirements for your quotation.

Thanking you

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/375614_cookware-products-catalog-and-price-request-from-bahrain

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact