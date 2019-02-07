Bakan Albayrak: Belediyeler sebze meyve satışına haftaya başlayacak

07 Şubat 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TİM Delegeler Çalıştayında konuştu. Albayrak konuşmasında ekonomik aktivideki normalleşmeye vurgu yaparken, son dönemin gündemi olan gıda fiyatlarına da değindi. Bakan Albayrak, belediyelerin sebze ve meyve satışına haftaya başlayacağını açıkladı. Albayrak, Ziraat Bankası'nın da yarın Antalya'da seracılıkla ilgili paketi açıklayacağını belirtti.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Son 16 yılda Türkiye'de çok önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Sosyal sektörlerle birlikte çok önemli mesafeler ilerledi. 30 milyar dolarlardan 170 milyar dolarlara ihracat rakamlarını hep birlikte gerçekleştirdik. Bir fırsat dönemi olarak bu süreci okuyoruz.

- Şubat-mart ve ardından nisan-mayıs döneminde reel sektörün likidite açısından çok daha rahatladığı, sıkıntılardan büyük ölçüde kurtulmaya başladığı bir döneme şahitlik edeceğiz.

- Şubat ayı Ocak'tan bankacılık likiditesi açısından daha iyi bir ay olacak, Mart da Şubat'tan iyi olacak.

- Şimdi yapısal dönüşümleri hayata geçirme zamanı. Yüzde 40'lara 50'lere ulaşan faizin 20'lere indiğini görüyoruz. Yeterli değil. Hayalperest değiliz gerçeği doğru okuyacağız. Birileri felaket tellallığı yapıyor... Neden? Farklı siyasal algısıyla hareket etse de, bugünün dünden, yarının bugünden daha iyi olduğunu çok net görüyoruz.

- Enflasyonla mücadelede arzu ettiğimiz düşüş süreci, gıda tarafı dışında net bir şekilde ortaya kondu ve emin adımlarla ilerliyoruz.

- Gıda tarafının negatif etkisi olmasaydı enflasyon -%0,43, yıllıkta %18,85 olacaktı.

- Enflasyonla mücadele konusunda güçlü tutumumuzu, özellikle gıdada atacağımız adımlarla çok daha güçlendireceğiz.

- Gıda enflasyonu konusunda kısa, orta ve uzun vadeli adımlarımızı atmaya başladık.

- Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyük şehirlerimizde maliyetinde vatandaşlarımıza sunacağımız adımları görmeye başlayacağız.

- Hal yasasıyla birlikte tüm sürecin alt yapısını güçlendirecek, profesyonel bir dönüşüm süreci çok yakında devreye alınacak.

- Yarın seracılıkla alakalı yeni yatırım ve dönüşüm süreci konusunda bir anons yapacağız.

- Seracılıkta yüksek kapasite ve verimlilik sağlayacak paketi Ziraat Bankası yarın açıklayacak.