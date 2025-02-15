Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı: Su ürünleri sektörünün ihracatı 2 milyar doları geçti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri sektörünün 2024’te 2024’te 2 milyar 16 milyon dolarlık ihracatla rekor kırdığını duyurdu.

Levrek ve çipura, su ürünleri ihracatının ilk sıralarında yer alıyor.

Su ürünleri sektörü 97 ülkeye ihracat yapıyor.

Üretim planlaması hayata geçirildi

Bakan Yumaklı, denizlerdeki ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarını korunarak işletilmesini sağlamak üzere Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün önemli faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Yumaklı, söz konusu çalışmalar kapsamında, Türkiye’nin su ürünleri üretiminin başta yetiştiricilikten elde edilen üretim olmak üzere sürdürülebilir bir şekilde arttığını ifade etti.

2024’te bitkisel ve hayvansal üretim ile birlikte su ürünleri için de üretim planlamasını hayata geçirdiklerini belirtti.

Ek teknik kriter destekleri getirildi

Planlama dahilinde avcılıkta 7, yetiştiricilikte ise 4 tür üretim planlaması kapsamına dahil ettiklerini kaydeden Yumaklı, temel desteklere ek teknik kriter destekleri de getirdiklerini şöyle anlattı:

"Bunun yanında, 2003’ten itibaren destekleme kapsamına aldığımız su ürünleri yetiştiriciliğine yine 2024 yılında yeni destekleme modelimiz kapsamında, temel desteklere ilave teknik kriter destekleri getirdik. Böylece aile işletmelerimiz ve birlik üyesi işletmelerimiz daha fazla destekten yararlanma imkanına kavuştu."

"Türkiye’nin kendine yeterliliği yüzde 120 seviyesinde"

Türkiye'nin su ürünleri ihracatında önemli bir artış yaşandığının altını çizen Bakan Yumaklı, su ürünleri ticaretinde Türkiye'nin kendine yeterlilik oranının yüzde 120 seviyesinde olduğunu belirtti:

"Su ürünleri sektörümüzün büyümesi, su ürünleri yetiştiriciliği üretimi ve işleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ülkemizin su ürünleri ihracatında önemli bir artış gerçekleşti.

Ülkemiz, su ürünleri dış ticaretinde ihracatçı pozisyonunu korumaya devam ediyor. Son yıllarda su ürünleri ticaretinde Türkiye’nin kendine yeterlilik oranı yüzde 120 seviyesinde. Nitekim ihracat rakamlarımız da bunu açıkça ortaya koymakta.

Geçen yıl 97 ülkeye su ürünleri ihracatı yaptık. 2023’te 1,7 milyar dolar olan su ürünleri ihracatımız, 2024’te 2 milyar 16 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakamla tarihin en yüksek su ürünleri ihracatına ulaşmış olduk"

İhracatta ilk sıralarda levrek ve çipura var

Su ürünleri ihracatının ilk sıralarında levrek ve çipuranın geldiğini belirten Bakan İbrahim Yumaklı, su ürünleri ticaretini geliştirmeye devam edeceklerini de belirtti:

"Denizlerimizdeki ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarımızı koruyup sürdürülebilirliğini sağlamak, su ürünleri yetiştiriciliğimizi ve ticaretimizi geliştirmek üzere çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle sürdüreceğiz.

Elde ettiğimiz başarıda emeği ve katkısı bulunan balıkçılarımıza, yetiştiricilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyorum."