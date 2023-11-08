Bangladeş, polar kumaş alacak

Son dönemlerde özellikle hazır giyim, ayakkabı gibi sektörlerde global üretici olmaya soyunan ve uluslararası pazarda Türk ihracatçısının karşısına çıkan Bangladeş, Türk yatırımcılara göz kırpıyor. Özellikle altyapı ve ihracata dönük yatırım yapmak isteyenlere de çeşitli avantajlar sunuyor. Bu avantajlardan yararlanmak isteyen ihracatçılar için ise Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter bir ithalat ilanı yayınladı.

Üretimini Bangladeş'teki önemli tedarik pazarlarından birinde yoğunlaştıran Bangladeşli giyim firması, Türkiye’de cvc içi fırçalı, GSM 280 polar üretimi yapan tedarikçiler arıyor.

Bangladeşli ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Ülke ülke Kumaş toptancılar ve İthalatçılar Listesi

Tekstil sektöründe Kumaş ihracatı yapıyor ve kumaş ithalatçısı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri Forie DataBank’ta yayınlanıyor. TurkishExporter uzmanları tarafından hazırlanan ve hepsi 2022 ve 2023 yılı verilerini içeren bu bilgileri şimdi indirebilirsiniz.

Kumaş ihracatı yapan şirketler, doğrudan kumaş ithalatçıları ve toptancıları gibi şirket listelerine ulaşabilecekleri gibi hazır giyim üreticileri, ev tekstil şirketleri ile ithalat ve ihracat şirketleri listelerine de erişebilirler.