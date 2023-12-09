Bangladeş'ten mühimmat tedarikçileri için ihale fırsatı

Günlük 400 civarında online ithalatçı alım fırsatı ilanı yayınlayan Forie’nin hayata geçirdiği yeni özellikleri ile kullanıcılar ihale/satın alma ilanı oluşturarak firmaların kendilerine teklif vermesini sağlayabiliyor. Ayrıca üretici olarak firmaların oluşturdukları ihale/satın alma ilanlarına da teklif verebiliyor. Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat fırsatı sunan bu platformun bir diğer özelliğiyle de nakliye/navlun ilanı oluşturarak firmaların size teklif vermesini sağlayabilir, sizler de oluşturulan ilanlara teklif verebilirsiniz.

Bugün ise dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bu yeni özelliklerden faydalanmak isteyen Bangladeşli bir firma yazdı. Dalgıçlar ve hastaneler için hiperbarik klinik odası ve taşınabilir klinik odaları, su altı ekipmanları, açık devre dalış sistemi ve dalış aksesuarları, ses sistemleri ve gemi inşa plakaları gibi alanlarda hizmet veren Bangladeşli firma TurkishExporter’da yayınladığı ilanla uluslararası ihale için mühimmat tedarikçileri aradığını belirtti.

Bangladeşli ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri bu ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.