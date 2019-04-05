Batı Akdeniz Bölgesi’nin ihracatı yarım milyar dolara yaklaştı

05 Nisan 2019

Murat KÜÇÜK - Antalya

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden oluşan Batı Akdeniz Bölgesi, 2019 ilk çeyreğinde 470 milyon 196 bin 10 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sadece mart ayında gerçekleşen ihracat ise 145 milyon 788 bin 838 dolar oldu. Kış aylarında yaşanan afetler sonucu yaş meyve sebze sektörünün istediği miktarda ürünü bulamaması ve Çin’e ihraç edilen mermer oranında yaşanan daralma, bölge ihracatının daha da artmasına engel oldu. Geçen yıl domates güvesi sorunuyla karşı karşıya kalan yaş meyve sebze sektörü, bu sene doğal afetler nedeniyle hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşamadı. Hortum, fırtına ve sel felaketleri nedeniyle ürün arzında ve kalitesinde yaşanan daralma, bölgenin yaş meyve sebze ihracatını da etkiledi. Sektör buna rağmen 3 aylık dönemde 124,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Maden sektörünün ihracatı 100 milyon dolara yaklaşırken, demir ve demir dışı metaller sektörü yılın ilk gününden itibaren yüksek tempolu ihracatını sürdürdü. Sektörün ihracatı yüzde 200’e yaklaşan artışla 42,1 milyon dolara ulaştı. Kimya ile ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü ise geçen yıla oranla yükselişe geçti.



Bölgenin en büyük müşterisi Çin oldu

Batı Akdeniz’den bu dönemde en fazla ihracat Çin’e gerçekleşti. Çin, 42,8 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 41 milyon dolarla ikinci sıradaki Rusya takip etti. Özbekistan’a gerçekleşen ihracat yüzde 60 oranında artışla 33,1 milyon dolara ulaştı. Dördüncü sıradaki Almanya’ya yüzde 14,5 oranında ihracat artışı ile 25,1 milyon dolar, Romanya’ya ise 20 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinin ihracat rakamlarını değerlendiren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar şunları söyledi: “Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu olarak bölge ihracatımızın daha da artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak, dünyanın farklı ülkelerinden alıcılarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, firmalarımızı sektörlerine göre bir araya getirerek, kümeleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Amacımız lokomotif sektörlerdeki firmalarımıza alternatif pazarlar yaratarak, ihracatlarını artırmak, ana pazarlarındaki faaliyetlerini aralıksız sürdürmelerini sağlamak, katma değeri yüksek sektörlerdeki firmalarımıza ise ihracat pazarları oluşturmaktır.”