Batı Akdeniz ihracatı 1.3 milyar dolar oldu

07 Ekim 2019

Hakan KILIÇ

9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,31 oranında ihracat artışı yaşanırken, bu oran sadece Eylül ayında yüzde 7.67 oldu. Batı Akdeniz’den ilk 9 aylık dönemde en fazla ihracatı maden ve metal sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapıldı.

Maden ve Metaller sektörünün 9 ayda gerçekleştirdiği ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,58 gerilemesine rağmen, 340 milyon 794 bin 936 dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Eylül ayında en ciddi ihracat artışı savunma ve havacılık sektöründe yaşandı. Sektör geçen yılın ilk 9 aylık döneminde 12 milyon 932 bin dolar olan ihracatını 2019 yılının ilk 9 ayında yüzde 272 oranında arttırarak 48 milyon 198 bin dolara yükseltti. Yine bu dönemde Ağaç Mamülleri Ve Orman Ürünleri sektörü ve Demir Ve Demir Dışı Metaller sektörü geçen yılın aynı döneminde oranla sırasıyla %10,22 ve %32,19 artış gösterdi.

Bölgede en fazla ihracat Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapıldı. Bu dönemde Özbekistan’a gerçekleşen ihracat % 80, İspanya’ya gerçekleşen ihracat %85 Türkmenistan’a gerçekleşen ihracat yüzde 132 artış gösterdi. Ayrıca, 2019 yılının ilk 9 ayında Türkiye Geneli İhracat geçen yılın aynı dönemine göre %1.1 artış gösterirken, Bölgeden gerçekleşen ihracat artışı Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans göstererek %3,31 oldu.