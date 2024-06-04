Batı Akdeniz ihracatında 1 milyar dolar sınırı aşıldı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, BAİB yönetiminin Batı Akdeniz bölge ihracatını daha da artırmak için yurt dışı pazarlama faaliyetlerine verdiği öneme dikkat çekildi. 5 aylık dönemde 1989 ihracatçı firma, Antalya, Burdur ve Isparta’nın ihraç ürünlerini 162 ülke ve bölgedeki alıcılara ulaştırdı.

Maden ve Metaller sektörü ihracatında gerileme yaşandı

Mayıs ayında en fazla ihracatı 2023 yılı Mayıs ayına kıyasla yüzde 9,23 oranında artış ve 68 milyon 984 bin 694 dolar ile yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Maden ve Metaller sektörü ihracatında yüzde 23,12 oranında gerileme yaşandı ve bölgeden 40 milyon 102 bin 289 dolar ihracat gerçekleşti.

Antalya, Isparta ve Burdur’u kapsayan bölgede maden sektörünün lokomotifi doğaltaş ve mermer ihracatına bakıldığında ise aylık bazda yüzde 10, 5 oranında artış yaşandığı gözlenirken, Mayıs ayında 32 milyon 929 bin 503 dolar ihracat gerçekleşti. Listenin üçüncü sırasında yer alan ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yüzde 4,39 oranında artışla 32 milyon 48 bin 603 dolar ihracat yaptı. Kimya sektörü ise bu dönemde yüzde 17,88 oranında artışla 24 milyon 430 bin 313 dolar ihracat gerçekleştirme başarısını gösterdi. Beşinci sırada yer alan makine ve aksamları sektörü, yüzde 10’luk ihracat artışı ile Batı Akdeniz Bölgesi’nden 8 milyon 205 bin 834 dolar ihracat gerçekleştirdi.

Mayıs ayında en fazla ihracat Almanya’ya gerçekleşti

Batı Akdeniz Bölgesi’nden Mayıs ayında en fazla ihracat ise Almanya’ya gerçekleşti. Almanya’ya gerçekleşen ihracat yüzde 83,26 gibi rekor oranda artarak, 25 milyon 839 bin 288 dolar oldu. İkinci sıradaki Rusya’ya gerçekleşen ihracatta ciddi oranda arttı. Rusya’ya gerçekleşen ihracat Mayıs ayında yüzde 28,90 oranında artışla 20 milyon 884 bin 55 dolar oldu. Üçüncü sırada Çin yer aldı ve son aylarda iyi bir grafik sergileyen Çin’e gerçekleşen ihracat yüzde 22,23 oranında azalarak 20 milyon 847 bin 104 dolar oldu. Birleşik Devletler Mayıs ayında yeniden en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler listede yer buldu. Bu ülkeye yüzde 31,05 oranında artışla 12 milyon 790 bin 273 dolar ihracat gerçekleşti. Beşinci sırada yer alan ve savaşın olumsuzluklarını her yönüyle yaşayan Ukrayna’ya yüzde 28,73 oranında gerileme ile 11 milyon 251 bin 710 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Olumsuzluklar, ihracatı etkiledi

Antalya,Isparta ve Burdur bölgesinden 1 Ocak ila 31 Mayıs tarihleri arasındaki 5 aylık seyrine bakıldığında yaş meyve sebze sektörünün ilk sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Sektörümüz aylık bazda ciddi ihracat artışı sağlamasına rağmen, son birkaç aydır yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle 5 aylık dönemi yüzde 9,02 gerileme ve 370 milyon 204 bin 56 dolar ihracatla kapattı. Listenin ikinci sırasında yüzde 8,61 oranında ihracat artışı ve 200 milyon 6 bin 648 dolar ile maden ve metaller sektörümüz yer aldı. Sektörümüz toplamda yaklaşık yüzde 9 ihracat artışı gösterirken, sektörün lokomotifi doğaltaş ve mermer ihracatımız 5 aylık dönemde yüzde 13,37 oranında artış gösterdi ve 120 milyon 978 bin 858 dolar oldu. Listenin üçüncü sırasında her zaman olduğu gibi ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörümüz yer aldı. İstikrarlı bir şekilde ihracatını sürdüren sektörümüz bu dönemde yüzde 11,19 oranında artış ile 137 milyon 124 bin 594 dolar ihracat gerçekleştirdi. Dördüncü sıradaki kimya sektörümüzün ihracatı geçen yıla kıyasla yerinde saydı ve ihracatı 106 milyon 706 bin 675 dolar oldu. Listenin beşinci sırasında yüzde 20,35 oranında ihracat artışı ve 32 milyon 295 bin 312 dolar ile iklimlendirme sektörü yer aldı.“

Çin’e yapılan ihracat bir önceki döneme göre arttı

Geçtiğimiz 5 aylık dönemde Batı Akdeniz’den 162 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığı belirtilen açıklamada, 5 ayda en fazla ihracatın Çin’e yapıldığı açıklandı. Çin’e gerçekleşen ihracatın yüzde 22,99 oranında artarken, ihracat 100 milyon 221 bin 519 dolar oldu.İkinci sırada Rusya yer alırken Batı Akdeniz için büyük önem taşıyan Rus pazarına yüzde 13,43 oranında gerileme ile 82 milyon 77 bin 668 dolar ihracat gerçekleşti. Yine Rusya kadar önemli bir diğer pazar olan Almanya’ya 5 aylık dönemde gerçekleşen ihracat yüzde 6,31 oranında artışla 79 milyon 380 bin 631 dolar oldu. Bu dönemde dördüncü sırada yer alan Ukrayna’ya yüzde 8,26 oranında gerileme ile 63 milyon 375 bin 389 dolar ihracat gerçekleşirken, beşinci sırada yer alan Romanya’ya yüzde 7,90 oranında gerileme ile 53 milyon 926 bin 980 dolar ihracat yapıldı.