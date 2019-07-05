Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu ihracatına ‘alım heyeti’ desteği

05 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü UR-GE projeleri kapsamında düzenlediği alım heyeti faaliyetleriyle dünyanın önde gelen firma temsilcilerini üyeleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar Ticari Safari ve UR-GE projeleri ile 100’ü aşkın ülkeden 25 binden fazla firma ve kurum temsilcisini Bursalı firmalarla bir araya getiren BTSO, Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projeleri kapsamında önemli bir alım heyeti etkinliğine daha imza attı. BTSO Ana Hizmet Binası’nda, Junioshow Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen Juniokids Alım Heyeti’ne katılan 58 Bursalı firma, 200’ü aşkın yabancı alıcı ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Sektöre 13,5 milyon dolarlık kaynak

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Türkiye’nin ihracata dayalı kalkınma hedeflerinde Bursa’nın çok önemli bir rolü bulunduğunu söyledi. BTSO olarak, Bursalı firmaları katma değerli üretimde dünya pazarlarına hazırladıklarını ve firmalara ihracat yolculuklarında destek vermeyi sürdürdüklerini belirten Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, “Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz UR-GE ve Ticari Safari gibi projelerimizle firmalarımıza önemli fırsatlar sunuyoruz. Türkiye’de toplam üretimin yüzde 80’ine sahip olduğumuz bebe-çocuk sektöründe 3 ayrı UR-GE projesinde 100’ü aşkın firmamıza 13,5 milyon dolarlık kaynak sağladık. Üyelerimiz bu desteklerle ürünlerini dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç etme başarısı gösterdi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe gerçekleştirdiğimiz bu alım heyeti organizasyonunda da 200’den fazla yabancı alıcıyı Bursa’da üyelerimizle bir araya getirdik. Sektörümüzün ihracatına önemli katkılar sağlayacağına inandığım bu etkinliğe destekleri dolayısıyla Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan firmalar, yabancı alıcıların gösterdiği yoğun ilgiden memnun kaldı. Bebe Çocuk Sektörü 1. UR-GE Başkanı Sedat Şengül, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar, yaptığımız çalışmaları daha da anlamlı kılmaktadır. Firmalarımız bu etkinlikte farklı coğrafyalardan gelen birçok yabancı alıcıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdi” diye konuştu.

“Bebe Çocuk UR-GE örnek oluyor”

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü 2. UR-GE Küme Başkanı Mustafa Yılmaz ise bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün UR-GE desteğini en faydalı şekilde kullandığını söyledi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki UR-GE çalışmalarının diğer sektörler tarafından örnek alındığını belirten Yılmaz, “Sektörel birliktelik ve uyumlu çalışmamızın meyvelerini topluyoruz. Bunu proje üyelerimizin ihracat artışlarından da görmek mümkün. Juniokids Alım Heyeti etkinliği de sektörün yükselen ivmesini destekleyecek önemli bir organizasyon oldu. Firmalarımız etkinlikten oldukça memnun” değerlendirmesini yaptı.

Yabancı alıcılar Bursa pazarını sevdi

Başta Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan olmak üzere, alım heyeti etkinliğine 30 ülkeden toplam 200 yabancı alıcı katıldı. Hindistan’dan alım heyetine katılan Sundeep Thukral, Bursa’yı ilk kez ziyaret ettiğini söyledi. Bursa’nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe gerek ürün kalitesi gerekse de fiyat açısından uygun bir pazar olduğunu ifade eden Thukral, “Birçok firma ile görüşme imkanı buldum. Kısa süre içerisinde Bursalı firmalarla ticari ilişkilerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Kırgızistan’dan alım heyeti faaliyetine katılan Iarmuhambetov Elmurat, “Bursalı firmalarla uzun yıllardır süregelen ticaretimiz var. Daha önce Junioshow Fuarı için Bursa’ya gelmiştim. Alım heyeti faaliyetine ise ilk defa katılıyorum. Etkili ve verimli bir organizasyon oldu. Bu etkinlik sayesinde ticaretimizin daha da yüksek bir seviyeye taşınacağına inanıyorum” dedi.