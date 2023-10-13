Belarus, domates salçası satın alacak

12,53 milyar dolar ithalat hacmine sahip Belarus’tan gelen bir alım ilanı, B2B platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Gıda sektöründe meyve suyu, nektar ve bebek maması üreticisi Rusya ve Kazakistan’da üretim tesisleri bulunan Belarus merkezli firma, ilanlarında Türkiye’den aseptik domates salçası ithal etmek istediğini söyledi. Bu ilana teklif sunabilmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında ücretsiz üyelik açmanız gerekiyor.

Türkiye 5. sırada

Toplamda 12,53 milyar dolar ihracat hacmi ile dünyanın 105.ithalatçı ülkesi olan Belarus, en çok ürün tedariğini sırasıyla Çin ve Polonya’dan gerçekleştiriyor. Belarus’un ithalat yaptığı ülkeler listesinde Türkiye 1,12 milyar ile 5.sırada.

GTİP Kodu 210320 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 210320 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 210320 – Domates ketçabı ve diğer domates sosları. Bir üst kategori GTİP Kodu: 2103- Soslar ve müstahzaları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal.