Belarus firması, Türkiye’den örme kumaş ithal edecek

Örme kumaş sektöründe toplam 2,05 milyar dolarlık rakam ile ihracat yapan Türkiye, örgü kumaşı en çok 290,98 milyon dolar ile Belarus’a ihraç ediyor. Tekstil sektöründe oldukça yaygın kullanımlarının yanı sıra örme kumaşlar, astronotların kıyafetlerinin bir bölümünde de kullanılıyor.

Astronotlara zorlu şartlar altında bile konfor ve koruma sağlayan bu özel kumaşlar, spor giyimden ev tekstiline geniş bir yelpazede karşımıza çıkıyor.

Web sitesi bilgilerine göre, sektöründe 19. yüzyıldan beri faaliyet gösteren Belarus’daki büyük sanayi kuruluşu, sektörde en büyük ithalatçısı Türkiye’den örme kumaş satın almak için TurkishExporter’a bir alım ilanı yazdı. Firmanın adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap açabilirsiniz.

TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine hemen ulaşabilirler.