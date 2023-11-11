Belarus’tan yapıştırıcı hammade talebi

Matbaa mürekkepleri ve endüstriyel PVA yapıştırıcıları üreticisi olan firma, TurkishExporter’da yayınladıkları ilanla Türkiye’deki üreticilerden yapıştırıcı hammade talep ederek yeni pazarlara açılacaklarını belirtti.

İthal edecekleri ürünün tüm özelliklerini ayrıntılı bir şekilde yazan şirket, Türkiye'deki ihracatçılardan ürünler hakkında bilgi ve fiyat teklifi bekliyor.

Belarus’tan gelen bu ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.