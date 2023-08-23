Belçika firması, pamuklu pijama setleri ithal edecek
Uyku odağında ürünler olan yatak, yatak odası ve benzeri ürün gruplarında faaliyet gösteren Belçika firması, ülkemizden pamuklu pijama setleri ithal edecek.
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Sadece iyi kaliteli pijama setleri aradığını özellikle vurgulan Belçika ithalat firması ile temas kurmak isteyen Türk şirketleri ilan özetini şuradan görebilecekler.
İthalatçı firmanın erişim bilgilerini edinmek isteyen pijama üreticisi veya pijama ihracatçısı firmaların TurkishExporter kurumsal üyesi olması veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmış olması gerekiyor.