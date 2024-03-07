Belçika’dan ihracatçılara fırsat: Saç tokası üreticileri aranıyor!

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, bugün Belçika’dan gelen bir ithalat talebini kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda promosyon sektöründe Belçika’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden saç tokası satın alacağını belirtti.

Belçika’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Belçika pazarına yelken açın

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Belçika pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Belçika'daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor. Belçika'da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.

Belçika'da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişebilirsiniz.