Belçikalı bir firma gastronorm kaplar ithal etmek istiyor
Belçikalı bir firma, otel ve restoran kullanımına yönelik paslanmaz çelik gastronorm kaplar konusunda düzenli çalışabileceği Türk tedarikçiler aramaktadır.
Belçikalı bir firma, otel ve restoran kullanımına yönelik paslanmaz çelik gastronorm kaplar konusunda düzenli çalışabileceği Türk tedarikçiler aramaktadır.
Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:
We research a manufacturer for gastronorm bowl in stainless steel like used in hotel and restaurant.
We research also a supplier for basket for fryer.
Regards
https://www.turkishexporter.net/en/Leads/369990_stainless-steel-bowls-for-restaurants-required-in-belgium
Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact