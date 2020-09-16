"Belirsizlikten çıkış yolu, mikro ihracat"

16 Eylül 2020

Pandemi nedeniyle tüm dünyada ülke ekonomilerinin daralmaya gittiği bir belirsizlik döneminden geçtiğine dikkati çeken Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Ticaret savaşları online cepheye de sıçradı. Küresel ticaret savaşlarının online cephesinde güçlü olabilmek ve savaştan kazançlı çıkabilmek içim KOBİ’lerin mutlaka mikro ihracata yönelmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Yurtdışına yapılan online satışların yüzde 11'den yüzde 4'e gerilediğini belirten Çiğdemli, 2020 yılının ilk yarısında e-ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 artarak 91.7 milyar TL'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Bu yıl pandeminin etkisiyle sınır ötesi e-ticarette ciddi oranda düşüş yaşandığını söyleyen Çiğdemli, "Ticaret Bakanlığı ilk yarı rakamlarına göre, 2019 yılında Türkiye’den yurtdışına yapılan online satışlar yüzde 11 oranındayken, bu yıl bu oranın yüzde 4 oranına düştüğünü görüyoruz. Yarıdan da fazla bir düşüş söz konusu. Özellikle dünyada ekonomik daralmaların yaşandığı ve belirsizliğin hakim olduğu böyle bir süreçte KOBİ’lerimizin avantaj elde etmesi mikro ihracat da dediğimiz e-ihracat kanallarına yönelmesiyle mümkün. Mikro ihracat kur farklarını avantaja çevirmenin de bir yolu aynı zamanda. Küresel ticaret savaşlarının online cephesinde güçlü olabilmek ve savaştan kazançlı çıkabilmek içim KOBİ’lerimizin mutlaka mikro ihracata yönelmesi gerekli. E-ihracat potansiyeline sahip yüz binlerce KOBİ için dünya fırsatlarla dolu. Kur farkı aslında üretim yapan KOBİ’ler için dezavantajlarının yanı sıra avantaj da sunuyor. Türkiye’den yurt dışına sattığımız her yerli ürün karşılığında elde ettiğimiz döviz gelirinin ülkedeki TL karşılığı ederi yükseldi.” şeklinde konuştu.

Devlet mikro ihracat kolaylaştırmak için teşvik veriyor

Mikro ihracatın avantajları ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) sistemi hakkında bilgi veren Cenk Çiğdemli, devlet KOBİ’lerin mikro ihracatı yani firmadan direkt tüketiciye yapılan online ihracatı benimsemesini kolaylaştırmak adına birçok teşvik verdiğine dikkat çekti. E-ihracat yapanlar için prosedürlerden arındırılmış bir sistemin bulunduğunu söyleyen Çiğdemli, Türkiye’den yurtdışına yapılan bir satışta KDV hariç fatura tutarı 15 bin euro’dan az ve satışa konu olan malların ağırlığı 300 kilogramdan hafif ise, bunun mikro ihracat olarak yapılabildiğini aktardı.

ETGB sistemi üzerinde tüm prosedürlerin yetkili kargo firmaları aracılığıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Çiğdemli, ETGB sistemi ile yapılan mikro ihracat işlemleri sonrasında KDV iadesinin de alınabildiğini söyledi. Alibaba, Amazon, Etsy ve Rakuten gibi küresel pazar yerlerinde satış yapmak isteyenlerin üyelik bedellerinin de devlet tarafından karşılandığını belirten Çiğdemli, mikro ihracatta düzenlenen bir gümrük beyannamesi olmamasının ise ayrı bir avantaj olduğunu ifade etti.

Klasik ihracatta olduğu gibi gümrük müşavirine ihtiyaç yok

Gümrük beyannamesi yerine online ortamda Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı düzenlendiğini ve klasik ihracatta olduğu gibi gümrük müşavirine ihtiyaç olmadığını anlatan Çiğdemli, şunları aktardı: "Gümrükleme masrafları ve gümrükleme hızı düşünüldüğünde bu sistemin KOBİ’ler açısından sunduğu avantaj çok önemli. Bireysel müşterinize direkt satış yaptığınız için, müşterinizin ülkesindeki B2C (firmadan direkt tüketiciye) gümrükleme vergi muafiyetlerinden de faydalanabiliyorsunuz. Klasik ihracattaki gibi banka teminatlarına gerek yok. Ödeme almak için e-ticaret altyapı firmanızın yönlendireceği ödeme kuruluşlarıyla anlaşmak yeterli. Çok sayıda ve yüksek adetli ürün gönderilmediği için risk oranı da yok denecek kadar düşük. Ticimax olarak mikro ihracat yapmak isteyen firmalar için BÜDOTEK Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkın’da Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz çok sayıda e-ihracat modülüyle birçok çözüm sunuyoruz. E-ihracat modülleri ile doğru ülkeye doğru ürünün satılabilmesi, dil ve ödeme seçenekleri farklılığından kaynaklı sorunların çözülebilmesini sağlıyoruz.”